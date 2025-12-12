Ушаков: на Донбассе может и не быть ВС РФ, но будет Росгвардия

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил вариант, при котором вместо российский армии на Донбассе может остаться только Росгвардия и полиция, сообщает «Коммерсант» .

По его словам, вполне возможно, что на Донбассе в перспективе не будет ни российских, ни украинских войск. При этом Росгвардия и полиция там останутся — они будут следить за порядком.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский официально подтвердил требование США вывести ВСУ из Донбасса. По его словам, Вашингтон настаивает на создании в регионе демилитаризованной зоны.

Зеленский также рассказал, что Киев рассматривает проведение «всеукраинского референдума» по вопросу территорий и вывода войск из Донбасса. Ушаков в ответ заявил, что Донбасс — это территория России, она будет под управлением российской администрации.

