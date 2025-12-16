сегодня в 07:52

Уничтожен один беспилотник, летевший на столицу

Утром во вторник ПВО Минобороны РФ сбила дрон, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения сбитого БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

15 декабря ночью и утром также градоначальник сообщал о ликвидированных на подлете к мегаполису беспилотниках.

Кроме того, по данным министерства обороны РФ, с 20 до 23 часов 15 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью.

