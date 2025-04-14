Ульянов спросил у Рубио, не желают ли США завершить удары ВСУ по жителям РФ Спецоперация сегодня в 07:50

Постоянный представитель при международных организациях в австрийской Вене Михаил Ульянов спросил, не желают ли Соединенные Штаты завершить регулярное нанесение ударов ВСУ по мирным жителям в РФ. Так дипломат ответил госсекретарю США Марко Рубио в соцсети Х, в нем глава внешнеполитического ведомства выразил соболезнования погибшим во время ракетного удара по Сумам, сообщает РИА Новости.

Представитель Соединенных Штатов добавил, что произошедшее — трагическое событие. Рубио объяснил, почему он совместно с президентом США Дональдом Трампом прикладывают большое количество усилий для завершения кризиса. 13 апреля в Сумской области прогремели два взрыва. Была объявлена воздушная тревога. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявляла, что удары 13 апреля якобы пришлись по скоплению бойцов ВСУ. Командование собрало их в одном месте для награждения. Минобороны РФ удар не подтверждало.