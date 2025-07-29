Украинский дрон влетел в главу администрации под Белгородом

Украинский дрон атаковал главу администрации Рябикину в Белгородской области
Спецоперация

В Валуйском округе Белгородской области украинский дрон влетел в служебную машину, в которой находились глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и ее водитель. Они получили травмы, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в  Telegram-канале.

Происшествие случилось в селе Борки. У Рябикиной диагностировали осколочные ранения плеча, у ее шофера — баротравму.

Пострадавших госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Транспортное средство повреждено», — добавил губернатор Гладков.

Ранее мирный житель также пострадал от удара FPV-дрона в селе Ясные Зори Белгородской области.