Украинский дрон влетел в главу администрации под Белгородом
Украинский дрон атаковал главу администрации Рябикину в Белгородской области
В Валуйском округе Белгородской области украинский дрон влетел в служебную машину, в которой находились глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и ее водитель. Они получили травмы, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Происшествие случилось в селе Борки. У Рябикиной диагностировали осколочные ранения плеча, у ее шофера — баротравму.
Пострадавших госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Транспортное средство повреждено», — добавил губернатор Гладков.
Ранее мирный житель также пострадал от удара FPV-дрона в селе Ясные Зори Белгородской области.