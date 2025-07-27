В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мирный житель

В результате удара украинского FPV-дрона в селе Ясные Зори Белгородского района пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он отметил, что FPV-дрон ВСУ ударил по автомобилю. В результате мужчина получил ранение.

Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. У него диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и грудной клетки.

Ранее во Львове состоялись похороны украинских военных, которые находились на борту сбитого в Белгородской области Ил-76 ВКС России. Украина официально признала, что в салоне воздушного судна находились ее пленные.