Украинские военные сбросили натовский боеприпас на гостиницу в Горловке
ВСУ применили натовский кассетный боеприпас при обстреле гостиницы в Горловке, сообщает РИА Новости.
Украинские военные применили «натовскую» артиллерию калибром 155-мм с кассетной боевой частью».
В результате обстрела пострадал фасад здания гостиницы «Стирол» и находящиеся поблизости многоквартирные дома. Кроме того, дотла сгорел гражданский автомобиль.
Ранее в Горловке Донецкой Народной Республики дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился православный священник.