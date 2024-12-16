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Украинские военные сбросили натовский боеприпас на гостиницу в Горловке

ВСУ применили натовский кассетный боеприпас при обстреле гостиницы в Горловке, сообщает РИА Новости .

Украинские военные применили «натовскую» артиллерию калибром 155-мм с кассетной боевой частью».

В результате обстрела пострадал фасад здания гостиницы «Стирол» и находящиеся поблизости многоквартирные дома. Кроме того, дотла сгорел гражданский автомобиль.

Ранее в Горловке Донецкой Народной Республики дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился православный священник.