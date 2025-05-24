Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против РФ

Украинские военнопленные перед обменом заявили, что откажутся пойти на службу снова, так как, по их словам, лучше попасть в тюрьму, чем воевать, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду», — отметил военнопленный Илья Кальдиков.

Бывший танкист ВСУ Михаил Боряк также сообщил, что больше никогда не возьмется за управление.

«…пускай тюрьма, но я автомат в руки не возьму, не сяду за рычаги», — заявил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что между Москвой и Киевом начался обмен пленными. Россия вернула домой 270 военных и 120 мирных жителей, которые попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Президент США Дональд Трамп поздравил страны с началом реальных действий в рамках достигнутых договоренностей в Турции.

Россия и Украина договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» во время первого раунда возобновившихся мирных переговоров, которые состоялись 16 мая 2025 года. Эти переговоры — возобновление диалога, который Киев прервал весной 2022 года.