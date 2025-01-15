Украинская разведка обещала 1 млн долларов солдатам ВС РФ за оставление позиций

сегодня в 10:06

В ФСБ заявили, что военная разведка Украины обещала 1 млн долларов военнослужащим ВС РФ за оставление позиций в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости .

Контрразведке удалось сорвать планы противника. От ГУР Украины получили аванс в размере 100 тыс. долларов. При этом были вскрыты районы, в которых сосредоточились силы украинской армии.

По противнику и его маршрутам нанесли удары, в результате ВСУ понесли серьезные потери. Полученные деньги направили на помощь подразделениям российской армии, участвующим в спецоперации.

Ранее ФСБ задержала гражданина РФ, которого подозревают в государственной измене. Мужчина контактировал с представителем украинской разведки. По заданию куратора россиянин собирал фотоматериалы объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье.