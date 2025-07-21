Украина устроила новую атаку БПЛА на Москву
Военные сбили летевший на Москву беспилотник
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Российские военные уничтожили вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По словам градоначальника, экстренные службы работают на месте падения обломков дрона.
Вражеский БПЛА удалось уничтожить силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Информации о наличии разрушений или пострадавших не поступало.
Днем 21 июля над Московским регионом сбили пять беспилотников, информировали в оборонном ведомстве. Суммарно менее чем за три часа (12:20 до 15:00 по Москве) военные уничтожили 19 украинских беспилотников, летевших над российскими регионами.
В ночь на 21 июля ПВО сбила 23 БПЛА в Москве и Подмосковье.