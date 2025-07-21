Силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над Московским регионом за ночь

Российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 23 украинских беспилотника над Московским регионом в ночь на 21 июля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в период с 23:20 20 июля до 07:00 21 июля над регионами России было уничтожено 74 дрона ВСУ. Из них 23 БПЛА сбили над Московским регионом, в том числе 15 беспилотников, летевших на столицу.

Также силы ПВО уничтожили 14 дронов над Курской областью, 12 — над Ростовской областью, 10 — над Брянской областью. Еще 10 беспилотников ВСУ сбили в небе над Калужской областью, четыре — над Тульской областью, один — над Липецкой областью.

Пока силы ПВО отражали атаку дронов, аэропорты столичного региона приостанавливали свою работу. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.