Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полеты

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Эти меры введены в целях обеспечения максимальной безопасности полетов, отметили в ведомстве.

«Все ограничения носят исключительно временный характер и направлены на поддержание безопасных условий воздушного движения», — отмечается в официальном заявлении.

Ранее на подлете к Москве были сбиты три дрона ВСУ.