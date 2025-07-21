Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу
В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полеты
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Эти меры введены в целях обеспечения максимальной безопасности полетов, отметили в ведомстве.
«Все ограничения носят исключительно временный характер и направлены на поддержание безопасных условий воздушного движения», — отмечается в официальном заявлении.
Ранее на подлете к Москве были сбиты три дрона ВСУ.