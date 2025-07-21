Минобороны: 5 беспилотников сбили над Московским регионом днем 21 июля

Над территорией Московского региона днем в понедельник были перехвачены пять БПЛА противника, в том числе один, летевший на Москву, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего с 12:20 до 15:00 дежурными средствами ПВО ликвидированы 19 украинских беспилотников.

Кроме Московского региона, еще шесть БПЛА сбили над Брянской областью, четыре — над Орловской областью, по два — над Калужской и Смоленской областями.

Кроме того, ПВО перехватили 23 украинских дрона над Московским регионом в ночь на понедельник. Из них 15 БПЛА летели на столицу.