Украина срочно созывает Совбез ООН после ударов по Кривому Рогу

Киевские власти в среду собирают Совбез ООН в связи с атакой РФ на Кривой Рог

Глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что власти страны решили созвать экстренное заседание Совбеза ООН после ударов России по Кривому Рогу, сообщает «Царьград» .

По данным Минобороны РФ, 4 апреля российские войска нанесли точечный ракетный удар по ресторану в Кривом Роге, где проходило закрытое совещание командного состава ВСУ с западными кураторами. В результате было уничтожено до 85 военнослужащих противника, включая офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Как сообщил Сибига, срочное заседание Совбеза ООН состоится в среду. По его словам, Украина будет требовать привлечения России к ответственности и введения режима полного прекращения огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления Киева об ударах ВС РФ по соцобъектам в Кривом Роге. Российская армия наносит удары исключительно по военным объектам на территории Украины.

При этом ранее украинские военные нарушили договоренность о временном прекращении ударов по энергетическим объектам и атаковали их на территории России.