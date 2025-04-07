сегодня в 13:57

Песков опроверг заявления Киева об ударах по соцобъектам в Кривом Роге

Российская армия наносит удары исключительно по военным объектам на территории Украины, никаких атак по социальным объектам военные не проводят, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля призвал доверять в этом вопросе только заявлениям Минобороны.

Песков подчеркнул, что российские военные наносят удары только по военным целям. По социальным объектам Украины они не бьют.

Ранее ВС РФ ударили по командному составу ВСУ в Кривом Роге. В результате уничтожено до 85 военнослужащих противника, а также техника.