Украина атаковала Белгородскую область еще пятью дронами

Ночью и утром 16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Белгородскую область. В период с 10:20 до 11:35 по московскому времени над регионом было сбито еще пять вражеских объектов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.