Украина атаковала Белгородскую область еще пятью дронами
Фото - © РИА Новости
Ночью и утром 16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Белгородскую область. В период с 10:20 до 11:35 по московскому времени над регионом было сбито еще пять вражеских объектов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В вышеуказанный временной отрезок Украина пыталась атаковать Белгородскую область с помощью пяти дронов. Все беспилотники самолетного типа были успешно сбиты дежурными средствами ПВО.
Ранее ВСУ атаковали российский регион с помощью шести дронов самолетного типа. Эти объекты также были успешно сбиты.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 августа сообщил, что из-за действий представителей киевского режима двое мирных граждан получили травмы. Женщине потребовалась госпитализация, мужчина будет проходить лечение в амбулаторном формате.