Удары достигли целей: в Киеве наступил почти полный блэкаут

сегодня в 17:20

В Киеве наступил почти полный блэкаут после ударов по энергообъектам

В Киеве наступил почти полный блэкаут после ночных ударов по энергетическим объектам, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Согласно данным отслеживающих ситуацию пабликов, в настоящее время у всех подгрупп либо нет, либо частично отсутствует электроэнергия.

Ранее издание Times of Ukraine сообщало, что в Киеве массово закрываются сетевые супермаркеты в связи с полным отсутствием электроэнергии в городе.

Кроме того, телеканал Welt передавал, что в столице Украины сложилась катастрофическая ситуация в энергетике. Люди в квартирах замерзают из-за постоянных отключений электричества и водоснабжения.

