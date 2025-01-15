Удар ракет по Львовской области попал на видео

В социальных сетях распространяются кадры ракетного удара по Львовской области. Видео публикуют «Военкоры Русской весны» .

Ранее львовские власти заявили, что в регионе поразили два объекта критической инфраструктуры. По данным СМИ, ими оказались местный энергообъект и Стрыйское газохранилище.

15 января Украина подверглась массированной ракетной атаке, заявляли власти страны. Из-за обстрела Польша подняла в воздух военную авиацию и привела ПВО в состояние максимальной боеготовности.

О взрывах сообщалось в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Экстренные отключения света вводились в шести регионах Украины.

Между тем военные блогеры рассказали, почему российская армия «зациклилась» на маленькой цели на западе Украины.