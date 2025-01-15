Стало известно, почему РФ «зациклилась» на маленькой цели в глубине Украины

Российская армия часто наносит удары по небольшому и малоизвестному военному объекту в Самборе Львовской области, утверждает «Военная хроника». По данным канала, это место является важной точкой для армии Украины, также там находится аэродром Калинов, «куда часто прибывают гости из-за рубежа».