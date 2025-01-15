Стало известно, почему РФ «зациклилась» на маленькой цели в глубине Украины
Российская армия часто наносит удары по небольшому и малоизвестному военному объекту в Самборе Львовской области, утверждает «Военная хроника». По данным канала, это место является важной точкой для армии Украины, также там находится аэродром Калинов, «куда часто прибывают гости из-за рубежа».
В львовском Самборе расположены 7-й отдельный полк армейской авиации, 703-й инженерный полк, 704-й отельный полк РХБЗ, 675-я отдельная радиолокационная рота и военные склады. На местный аэродром Калинов также прибывают иностранные военнослужащие.
«Если после сегодняшнего удара в западных медиа пойдет волна некрологов о внезапных инфарктах у высокопоставленных военных, значит, цель удара достигнута», — добавляет канал.
Украинские СМИ сообщили, что 15 января по всей территории страны объявили воздушную тревогу. Украина подверглась массированному ракетному удару.