Удар по Рыльску: после атаки ВСУ на подстанцию пострадали подростки

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Двое подростков ранены при атаке ВСУ на Курскую область

В результате прямого попадания в электроподстанцию Рыльска Курской области осколочные ранения получили двое несовершеннолетних жителей города, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Четырнадцатилетняя школьница получила касательное ранение ноги, её семнадцатилетний знакомый — более серьёзное осколочное поражение конечности. Медики оперативно оказали первую помощь пострадавшим, их жизни вне опасности.

Атака на стратегически важный энергообъект вызвала каскадное отключение электричества во всём городе. Два трансформатора полностью вышли из строя, оставив тысячи жителей без электроснабжения.

Аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности, но приступить к восстановительным работам смогут только после получения гарантий безопасности.