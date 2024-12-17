Участникам СВО рассказали о федеральных выплатах, пособиях и гарантиях

Российским военным положен целый ряд федеральных выплат, льгот, пособий и гарантий за заключение контракта на участие в спецоперации на Украине. Среди них не только единовременная денежная выплата в 400 000 рублей, но и другие преференции.

Каждый участник СВО может рассчитывать на бесплатное получение медпомощи, а также изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из дорогостоящих материалов дорогостоящих материалов). Также контрактник может бесплатно получить медицинские изделиями по назначению врача, посетив военно-медицинские организации, пройти химико-токсикологические исследования, диспансеризацию, медосмотры и медико-психологическую реабилитацию.

При получении военной травмы за фронтовиком бессрочно признают боевую инвалидность и обеспечат протезами с микропроцессорным управлением.

Военнослужащие ВС России также могут получить страховые выплаты. Для этого нужно подтвердить, что армейцы уволились со службы с инвалидностью и увечьями (контузии, ранения и травмы), а также факт признания за ними группы инвалидности до истечения года после демобилизации из-за увечья или заболевания.

Инвалиды-участники СВО получают следующие выплаты: 1,5 миллиона рублей за инвалидность I группы, 1 млн рублей — инвалидность II группы и 500 тысяч рублей за инвалидность III группы. Выплаты за увечья распределяются в диапазоне 50-200 тысяч рублей в зависимости от их тяжести.

Российским военным положено единовременное пособие, если они уволились из-за полученных на службе ранений, травм или контузий. Размер выплаты — 3 272 657 рубля. Эти деньги боец получит при увольнении, осуществленного в связи с признанием его негодным к военной службе вследствие увечья.

Решение о выплате единовременного пособия в размере 3,27 миллиона рублей принимается на основании выписок из приказа об увольнении военнослужащего и об исключении его из списков личного состава, заключения о причинной связи увечья или заболевания, а также копии документа, удостоверяющего личность бойца.

В некоторых случаях размер единовременного пособия при увольнении из ВС по военному увечью зависит от общей продолжительности военной службы. В таких ситуациях решение о выплате будет приниматься исходя из приказа командира. Соответствующие правила распространяются на уволившихся контрактников за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 5 Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Бойцам СВО также предоставляют трудовые гарантии — как только военный уходит на службу, его прежнее рабочее место или должность будут закреплены за ним. Примечательно, что все время, пока человек будет находиться на фронте, ему продолжит начисляться трудовой стаж по прошлому месту трудоустройства. Работодатель сможет расторгнуть трудовой договор с участником спецоперации только при условии, что сотрудник не явился на работу по прошествии 5 месяцев после своего увольнения со службы.

Кроме того, уволившиеся с военной службы будут иметь первоочередное право на получение работы в госорганах с учетом их специальности. Трудоустройство демобилизовавшихся участников спецоперации является субсидированным.

Ранее в Московской области напомнили о региональных выплатах и льготах для контрактников Вооруженных сил России.

