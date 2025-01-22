У российского военного отобрали деньги, полученные за участие в СВО

Супруга военнослужащего из Туринска Свердловской области заявила, что банк отобрал у ее мужа все деньги, полученные за участие в СВО, сообщает MK.Ru .

Женщина обратилась к депутату Госдумы Максиму Иванову. По ее словам, на зарплатную карту ее супруга поступили деньги, но их тут же забрал банк.

Оказалось, что у военного были долги по кредиту перед заключением контракта. Кредитная организация списала с его карты все деньги, полученные за участие в СВО, в счет задолженности.

При этом президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, который позволяет списывать такие долги участникам спецоперации, которые заключили контракт не ранее 1 декабря 2024 года.

Иванов направил обращение председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Он попросил проверить законность действий кредитной организации.