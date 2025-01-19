На сегодняшний день мобилизация на территории Украины не покрывает все потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский, пишет РИА Новости .

«У нас в принципе есть потребность на фронте. Мы должны поднять адекватно численность личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации не покрывают эту потребность», — заявил Сырский в эфире украинского телеканала ТСН.

По словам главнокомандующего ВСУ, чтобы улучшить положение внутри украинской армии, приняли решение сократить логистическую часть и тех, кто занимается обслуживанием. То есть часть военнослужащих из тыла переведут на боевые позиции и направят на фронт.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский разными способами пытается продемонстрировать для западных партнеров, что ВСУ еще на что-то способны.