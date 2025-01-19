Сырский: мобилизация на Украине не покрывает потребности ВСУ
На сегодняшний день мобилизация на территории Украины не покрывает все потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский, пишет РИА Новости.
«У нас в принципе есть потребность на фронте. Мы должны поднять адекватно численность личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации не покрывают эту потребность», — заявил Сырский в эфире украинского телеканала ТСН.
По словам главнокомандующего ВСУ, чтобы улучшить положение внутри украинской армии, приняли решение сократить логистическую часть и тех, кто занимается обслуживанием. То есть часть военнослужащих из тыла переведут на боевые позиции и направят на фронт.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский разными способами пытается продемонстрировать для западных партнеров, что ВСУ еще на что-то способны.