Небензя: Зеленский пытается доказать, что его режим еще может воевать

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский прилагает максимум усилий для демонстрации зарубежным покровителям того, что его страна все еще может продолжать военные действия. Об этом сообщает «Царьград» .

«Игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область», — сказал Небензя.

По его словам, недавно президент Украины предпринял очень неудачную попытку контрнаступления, но силы его армии отброшены, ВСУ понесли значительные потери в бойцах и западной технике.

Ранее Небензя заявил, что жители Украины не хотят воевать за Зеленского. По всей территории страны идет розыск уклонистов от мобилизации.