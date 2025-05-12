«Сухой душ» и окопные свечи: как участник московской ярмарки помогает бойцам СВО

Продавец московской ярмарки Сергей с начала специальной военной операции оказывает помощь бойцам. Он отправляет военнослужащим на фронт консервы и средства личной гигиены, сообщает газета «Известия».

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, житель Тульской области также пересылает продукцию собственного производства — «сухой душ» и окопные свечи: он их вместе с детьми изготавливает вручную из натуральных материалов.

«Штурмовой 24-й мотострелковый полк, которому мы помогаем, даже прислал нам видеоотклик с добрыми словами о нашем труде и заботе, а еще благодарственное письмо», — сказал Сергей.

Ему приятно осознавать, что он — вместе с бойцами в трудный для страны момент.

Также мужчина с соседями собирает деньги и закупает необходимые продукты для бойцов СВО, их передают через друзей и благотворительные фонды.