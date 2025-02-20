Стилист Сергей Зверев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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Стилиста и певца Сергея Зверева внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Киев обвинил артиста в якобы «пропаганде конфликта», сообщает РИА Новости .

Зверев попал в список «Миротворца» 18 февраля 2025 года. Его также обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Платформа «Миротворец» публикует личные данные журналистов, российских солдат, сражающихся на СВО, и других людей, мнение которых противоречит установкам киевского режима. Там их называют «изменниками».

Ранее сообщалось, что убитый при взрыве в столичном ЖК «Алые паруса» основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян находился в базе «Миротворца».