Стало известно, сколько жителей Курской области остаются на Украине

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Москалькова заявила Путину о 32 остающихся на Украине курских жителях

В украинском городе Сумы остаются еще 32 жителя Курской области, которых Россия пытается вернуть. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

Глава государства также назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести и призвал омбудсмена продолжать ее.

Ранее Следственный комитет РФ выяснил личности украинских командиров, которые руководили незаконным вывозом мирных жителей Курской области на Украину. Подозреваемым, двум офицерам ВСУ, вменяют статьи о захвате заложника и теракте.

На днях с Украины вернули двух жительниц сел Мартыновка и Гуево Суджанского района.