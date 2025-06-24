Стало известно, сколько жителей Курской области остаются на Украине
Москалькова заявила Путину о 32 остающихся на Украине курских жителях
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В украинском городе Сумы остаются еще 32 жителя Курской области, которых Россия пытается вернуть. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Глава государства также назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести и призвал омбудсмена продолжать ее.
Ранее Следственный комитет РФ выяснил личности украинских командиров, которые руководили незаконным вывозом мирных жителей Курской области на Украину. Подозреваемым, двум офицерам ВСУ, вменяют статьи о захвате заложника и теракте.
На днях с Украины вернули двух жительниц сел Мартыновка и Гуево Суджанского района.