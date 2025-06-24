Сотрудники Следственного комитета РФ выяснили имена и фамилии командиров ВСУ, которые руководили незаконным вывозом гражданских из Курской области на территорию Украины. Работа велась военными следователями и сотрудниками ФСБ, сообщает пресс-служба СК РФ.

К преступлениям причастны военный комендант генерал-майор Эдуард Москалев, пресс-офицер комендатуры полковник Алексей Дмитрашковский. Оба офицера служат в ВСУ и подозреваются в совершении преступлений по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 и пунктов «а», «г», «ж», части 2 статьи 206 УК РФ (террористический акт и захват заложника).

Сотрудники СК выяснили, что под руководством Дмитрашковского и Москалева бойцы ВСУ захватили в Судже Курской области в заложники гражданских лиц. После этого они вывезли людей на Украину, где незаконно удерживали в Сумской области до мая 2025 года.

Военные следователи допрашивают мирных жителей, которые пострадали от боевиков ВСУ. Проводятся судебные экспертизы, чтобы определить, какой урон их здоровью был нанесен. Местонахождение Москалева и Дмитрашковского выясняют.