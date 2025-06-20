Двое курян вернулись домой из Украины

Двух жительниц сёл Мартыновка и Гуево Суджанского района, возвращённых с территории Украины, успешно доставили домой, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Благодаря поддержке Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой женщин сначала доставили в Москву, откуда их встретили сотрудники Правительства Курской области и сопровождают в пути.

В Курской области их разместят в одном из ПВР. Для них подготовлены места, а при необходимости предоставят медицинскую и психологическую помощь.

Также помогут восстановить документы, оформить выплаты и окажут всестороннюю поддержку, подчеркнул глава региона.