Более тысячи экс-военнослужащих украинской армии перешли в ряды Вооруженных сил России и участвуют на стороне Москвы в боевых операциях, сформировав четыре самостоятельных воинских соединения, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства.

«Украинская разведка жалуется, что все больше пленных военнослужащих ВСУ вступают в ряды ВС РФ. Об этом заявил бригадный генерал, секретарь координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов. По его словам, бывшие украинские военные проходят службу в четырех подразделениях. ГУР удалось установить личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, воюющих на стороне России. Учитывая тот факт, что речь идет о четырех полноценных боевых подразделениях, общее число может достигать цифры в более чем 1 тыс. человек», — рассказал осведомленный источник.

Собеседник редакции подчеркнул, что в ходе бесед с пленными солдатами ВСУ представители силовых структур выявили главные мотивы их перехода на российскую сторону. Основной фактор — идеологические убеждения, поскольку все перешедшие считают себя русскими и последователями тех, кто сражался против нацизма во время Второй мировой войны.

Среди прочих причин фигурируют: несогласие с политическим курсом киевских властей и стремление к их свержению, желание получить российское гражданство, пренебрежительное отношение украинского командования к личному составу и его некомпетентность.

При этом большинство бойцов, покинувших ВСУ, не раскрывают персональные данные, так как переживают за семьи, оставшиеся на Украине. Они предполагают, что у близких могут возникнуть серьезные проблемы с украинской службой безопасности.

