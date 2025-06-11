Стало известно о срочных обменах тяжелоранеными с Украиной в День России
Мединский: 12 июня пройдут срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной
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В четверг, 12 июня, Россия и Украина начнут срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии соприкосновения, заявил помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале. Он также подтвердил, что Москва вернула себе 27 тел российских военных и передала Киеву 1212 погибших бойцов ВСУ.
«Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — написал политик.
Мединский добавил, что Москва и Киев продолжат работу по передаче тел погибших армейцев.
Ранее военкор Александр Коц заявил, что обмен погибшими военнослужащими по формуле «27 на 1212» прошел в Брянской области.