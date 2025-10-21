Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

сегодня в 17:47

Российские военные прорываются к населенному пункту Синельниково Харьковской области, сообщили «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские ресурсы. По данным канала, армия России продвигается из лесов и со стороны Волчанска.

После взятия Волчанского маслоэкстракционного завода российские армейцы проводят зачистки и закрепляются на территории вдоль реки Волчья.

По словам ряда украинских аналитиков, в Синельниково уже проникли первые диверсанты. Предположительно, российская ДРГ атаковала дом, в котором находились украинские военные.

Войска России активно продвигаются в зоне специальной военной операции. Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике (ДНР), ранее были взяты сразу два населенных пункта — в ДНР и Запорожской области.

