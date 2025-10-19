Российские силы освободили от ВСУ еще два населенных пункта в зоне СВО
Фото - © РИА Новости
Вооруженные силы России успешно продолжают продвигаться в зоне соприкосновения с противником. В результате слаженных действий им удалось освободить от ВСУ сразу 2 населенных пункта, которые расположены в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ДНР в освобождении населенного пункта Чунишино участвовали подразделения группировки войск «Центр». Теперь их позиции стали лучше.
Подразделения группировки войск «Восток» освобождали Полтавку в Запорожье. Они вытеснили противника и теперь контролируют населенный пункт.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 19 октября ПВО сбила в небе над российскими регионами 45 вражеских беспилотников.
