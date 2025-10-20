сегодня в 13:32

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в зоне СВО. Российские военные освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вооруженные силы России успешно продолжают продвигаться в зоне соприкосновения с противником. Накануне бойцы освободили сразу два населенных пункта — в ДНР и Запорожской области.

В ДНР в освобождении населенного пункта Чунишино участвовали подразделения группировки войск «Центр». Теперь их позиции стали лучше. Подразделения группировки войск «Восток» освобождали Полтавку в Запорожье.

Ранее стало известно, как во время операции «Труба» в ходе сражений за Новомихайловку в ДНР солдаты группировки войск «Восток» смогли пройти под двухрядным минным полем ВСУ. Противник не ожидал такого поворота.

