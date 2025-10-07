Стало известно о незавидной судьбе российского офицера-предателя Ступникова

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников рассказал о дальнейшей судьбе предателя Льва Ступникова, наводившего ракеты на своих. Ему вряд ли станут предоставлять убежище в Европе и, скорее всего, его просто уничтожат украинские спецслужбы, сообщает aif.ru .

«Если Украина предоставит политическое убежище Ступникову, то его ждет судьба Кузьминова, это очевидно всем. Но я считаю, что Ступникова будут использовать на Украине, а потом ликвидируют», — сказал эксперт.

По его словам, для Украины это самый простой путь, он не требует затрат, а перемещать его в европейские страны дорого, снабжать документами — трудно и опасно. Если перебежчик Ступников будет задержан российской контрразведкой, его ожидает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

На протяжении более полугода российский военнослужащий Лев Ступников оказывал содействие украинской армии, предоставляя ценные данные. Его действия привели к гибели множества солдат, так как он направлял ракетные удары на позиции своих товарищей.