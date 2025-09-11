В «Ахмате» рассказали о наводившем ракеты на своих и сбежавшем в ВСУ офицере

сегодня в 15:00

В «Ахмате» заявили, что военный ВС РФ наводил ракеты на своих и сбежал в ВСУ

Российский военный Лев Ступников на протяжении семи месяцев передавал информацию украинским войскам и «погубил сотни человек», наводя ракеты на своих сослуживцев, сообщил Telegram-канал «Дневник Мракоборцев» , который ведут от лица бойцов группы Аида (спецназ «Ахмат»). В публикации говорится, что в итоге предатель перешел на сторону украинских военных.

К посту также прикреплено интервью Льва одному из украинских блогеров. На кадрах ведущий называет перебежчика «кадровым офицером армии РФ», заявляя, что россиянин самостоятельно связался с украинцами в 2024 году. Утверждалось, что Лев якобы учился в российском военном училище.

«Каждый военный ВС РФ должен считать долгом отправить эту м**** в чернозем», — написали спецназовцы в канале «Дневник Мракоборцев | Z (Группа Аида СпН „Ахмат“ МО РФ/друзья/тыл)» с 200 тысячами подписчиков.

Бойцы «Ахмата» также заявили о начале «охоты» на перебежчика.

Ранее российского моряка заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о поджоге ракетного корабля «Серпухов». Его обвиняли в госизмене, диверсии и других преступлениях.

