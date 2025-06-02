Российский дезертир получил пожизненное за поджог ракетного корабля «Серпухов»

Суд в Калининграде заочно приговорил дезертира к пожизненному за поджог корабля

Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил 32-летнего перебежчика Александра Терехова к пожизненному лишению свободы по ряду обвинений, в том числе в госизмене и диверсии. По версии следствия, военный устроил поджог на ракетном корабле «Серпухов» и бежал на Украину, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Следствие считает, что моряк не поддерживал проведение СВО и был завербован спецслужбами Киева. Украинские разведчики уговорили его поджечь рубку малого ракетного корабля «Серпухов», стоявшего в военной гавани в Балтийске Калининградской области. Совершив преступление, Терехов нелегально перебрался в Литву и бежал на Украину.

Моряка признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе по 275-й (государственная измена) и 281-й (диверсия). По решению суда дезертир также лишен воинского звания «старшина 2 статьи».

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