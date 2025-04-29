Доставившего отравленный торт военным летчикам приговорили к 27 годам тюрьмы

В 2022 году Егор С. получил гражданство РФ. В апреле 2023 года его завербовала украинская разведка, которая за 400 тыс. рублей поручила отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков ПВО.

Злоумышленник привез «подарок» в виде огромного торта, дорогой виски Jameson в ресторан. Это произошло в конце октября 2023 года. На мероприятии ожидалось 77 гостей. Когда торт разрезали, то выпускники почувствовали неладное, поэтому есть его не стали.

После доставки мужчина планировал улететь в Москву, но его задержали. Срок преступник будет отбывать 27 лет в исправительной колонии строгого режима, а первые пять лет проведет в тюрьме.