Стала известна цель дронов ВСУ в Тюмени

Впервые с момента начала специальной военной операции (СВО) украинские беспилотники совершили атаку на Тюмень. БПЛА, предположительно типа FP-1, предприняли безуспешную попытку нанесения удара по нефтеперерабатывающему предприятию, пролетев свыше 2000 километров, сообщает SHOT .

После отражения атаки дронов системой ПВО на территории НПЗ в районе Антипино были найдены фрагменты беспилотников. Найденные обломки по своим характеристикам указывают на упрощенную модификацию FP-1, оснащенную боевой частью весом 40 килограммов. Вероятно, украинская сторона уменьшила вес боевой нагрузки и установила на корпус аппарата дополнительный топливный резервуар.

Предполагается, что запуск этих БПЛА мог быть произведен из Харьковской области. Это позволило сократить дистанцию до зоны боевых действий и обеспечить максимальную дальность полета, превышающую 2000 км.

Также известно, что БПЛА типа FP-1, находившиеся в транзитном полете, были обезврежены в воздушном пространстве Курской области.

Производство украинских беспилотников модели FP-1 осуществляется на предприятии Fire Point, расположенном в Киеве. Стоимость одного такого аппарата составляет 55 тыс. долларов США. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 7 октября 2025 года это примерно 4,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ликвидированы три украинских беспилотника. В результате проведенной операции никто не пострадал, разрушения также отсутствуют.

