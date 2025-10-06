сегодня в 20:07

Сразу 3 дрона ВСУ обезвредили на территории предприятия в Тюмени

В микрорайоне Антипино в Тюмени над стратегическим предприятием были обезврежены сразу три украинских беспилотника. На месте работают оперативные службы, сообщает Baza .

Предварительно известно, что обезвредить вражеские дроны удалось без взрывов и возгораний. Никто из сотрудников предприятия, а также местных жителей не пострадал.

Момент работы оперативных служб попал на видео. На кадрах видно, что на предприятие приезжал минимум один расчет МЧС.

На данный момент стратегическое предприятие продолжает работу в штатном режиме. Производство из-за вражеских дронов никто не останавливал. Компетентные органы держат ситуацию на контроле.

