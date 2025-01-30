Минобороны РФ: ежемесячные потери ВСУ стабильно составляют около 50 тыс человек

В последние полгода ежемесячные потери украинской армии стабильно составляют порядка 50 тыс. человек и более, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Речь идет как о санитарных, так и о невосполнимых потерях.

В январе 2025 года противник потерял 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805 и т. д.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев рассказал РИАМО, что приостановка финансовой помощи США Украине позволит ей вести боевые действия какое-то время, но о наступлении стоит забыть.