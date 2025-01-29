«Никакой помощи не будет»: Киеву стоит забыть о любых планах по наступлению

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев в беседе с РИАМО заявил, что приостановка финансовой помощи США Украине позволит ей вести боевые действия какое-то время, но о наступательном потенциале Киеву стоит забыть.

Серьезную дискуссию вызвали указы президента США Дональда Трампа о приостановлении программ военной помощи иностранным государствам на 90 дней. На этом фоне российский лидер Владимир Путин заявил об окончании конфликта в течение пары месяцев в случае отсутствия поддержки Киева со стороны США.

«Несмотря на то, все программы внешней поддержки приостановлены на 3 месяца, у Штатов все-таки есть небольшой люфт. Перед своим уходом Байден успел выделить транш Киеву и ВСУ на внушительную сумму, которая позволит врагу вести боевые действия еще несколько месяцев, но уже в условиях критического снабжения. При этом о планах наступления украинскому командованию на некоторое время точно стоит забыть», — сказал Лунев.

По его словам, какого-либо грандиозного пересмотра плана помощи Киеву ожидать пока что не стоит. Выводы можно будет делать по истечении срока, который выделен для пересмотра программ иностранной помощи на предмет соответствия стратегическим целям США.

«Пока нет нормативного документа или даже официального заявления, которое отменило бы поддержку Украины раз и навсегда, к конструктивному диалогу российской стороне готовиться не стоит. Присущее американским политикам лицемерие в совокупности с эксцентричностью администрации Трампа могут самым неожиданным образом повлиять на дальнейшее развитие событий», — резюмировал политолог.