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CNN: Украина получит тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до прихода Трампа

Пентагон предпринимает «историческую попытку» по переброске большой партии оружия на Украину. Уходящие власти хотят передать Киеву сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и прочие «критически важные» ресурсы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник.

Ранее администрация действующего президента США Джо Байдена объявила о выделении Украине нового пакета военпомощи на 500 миллионов долларов. Оружейную поставку хотят осуществить в ближайшие 5 недель, пока в Овальный кабинет официально не вернулся Дональд Трамп.

«Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия на Украину в течение следующих пяти недель», — сказал высокопоставленный источник в администрации Байдена.

Ранее в интервью Time избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет удары американскими баллистическими ракетами ATACMS по России.