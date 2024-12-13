США за 5 недель передадут Украине тысячи ракет и сотни единиц бронетехники — CNN

CNN: Украина получит тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до прихода Трампа
Спецоперация

Фото - © Spc. Erik Warren, U.S. Army

Пентагон предпринимает «историческую попытку» по переброске большой партии оружия на Украину. Уходящие власти хотят передать Киеву сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и прочие «критически важные» ресурсы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник.

Ранее администрация действующего президента США Джо Байдена объявила о выделении Украине нового пакета военпомощи на 500 миллионов долларов. Оружейную поставку хотят осуществить в ближайшие 5 недель, пока в Овальный кабинет официально не вернулся Дональд Трамп.

«Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия на Украину в течение следующих пяти недель», — сказал высокопоставленный источник в администрации Байдена.

Ранее в интервью Time избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет удары американскими баллистическими ракетами ATACMS по России.