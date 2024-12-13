США за 5 недель передадут Украине тысячи ракет и сотни единиц бронетехники — CNN
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Пентагон предпринимает «историческую попытку» по переброске большой партии оружия на Украину. Уходящие власти хотят передать Киеву сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и прочие «критически важные» ресурсы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник.
Ранее администрация действующего президента США Джо Байдена объявила о выделении Украине нового пакета военпомощи на 500 миллионов долларов. Оружейную поставку хотят осуществить в ближайшие 5 недель, пока в Овальный кабинет официально не вернулся Дональд Трамп.
«Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия на Украину в течение следующих пяти недель», — сказал высокопоставленный источник в администрации Байдена.
Ранее в интервью Time избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет удары американскими баллистическими ракетами ATACMS по России.