сегодня в 16:29

Средства ПВО за 3 часа уничтожили 9 БПЛА в небе над Россией

Дежурные средства ПВО в период с 12 до 15 часов уничтожили 9 беспилотников самолетного типа в небе над Россией, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, еще один — над Самарской.

За утро пятницы над регионами России сбили 22 украинских беспилотника. Они были перехвачены и уничтожены отечественными средствами ПВО.

В ночь на 12 сентября дроны ВСУ также попытались атаковать Ленинградскую область. Силы ПВО уничтожили более 30 вражеских беспилотных летательных аппаратов.