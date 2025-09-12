Минобороны: 22 украинских дрона пытались атаковать регионы России за 4 часа

сегодня в 13:36

За утро пятницы над регионами России сбили 22 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА были перехвачены и уничтожены отечественными средствами ПВО. 17 дронов сбили над территорией Белгородской области. Еще 5 БПЛА попытались атаковать Ленинградскую область. Их тоже уничтожили.

Украинские беспилотники были ликвидированы в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени.

В ночь на 12 сентября дроны ВСУ также попытались атаковать Ленинградскую область. Силы ПВО уничтожили более 30 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

На фоне атаки в аэропорту Пулково Северной столицы был введен план «Ковер». Самолету, следовавшему из Египта в Санкт-Петербург, пришлось экстренно сесть в Эстонии.