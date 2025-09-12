сегодня в 07:27

Корабль загорелся в порту Приморск в Ленобласти после налета БПЛА ВСУ

В порту Приморск в Выборгском районе Ленинградской области потушили открытое горение на корабле. Судно не затонет, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Угрозы разлива нефтепродуктов нет.

Еще в Приморске потушили пожар на насосной станции. Никто не пострадал.

В 06:09 Дрозденко сообщил, что российские средства ПВО ликвидировали не менее 30 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Отражение атаки БПЛА ВСУ продолжается.