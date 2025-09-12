Рейс из Египта в Петербург экстренно сел в Эстонии из-за плана «Ковер» в Пулкове

Самолет, следовавший из Египта в Санкт-Петербург, экстренно сел в Эстонии. В аэропорту Пулково Северной столицы введен план «Ковер» из-за атаки украинских БПЛА, сообщает « Осторожно, новости ».

Airbus A320, принадлежащий авиакомпании Air Cairo, отправился из Шарм-эль-Шейха в Россию вечером 11 сентября. Он должен был прибыть в Петербург в 04:45 12 сентября.

Однако в городе на Неве к этому времени начал действовать план «Ковер». В связи с этим воздушное судно отправили в эстонский Таллин.

В соответствии с табло Пулкова воздушное судно должно было прибыть сюда к 09:30. Однако самолет все еще находится в Таллине.

Ночью и утром 12 сентября ВСУ устроили массовый налет дронов на Ленинградскую область. Российские средства ПВО сбили 30 дронов противника в регионе.

