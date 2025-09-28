сегодня в 09:01

Средства ПВО уничтожили за ночь 41 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Российские средства ПВО ликвидировали 41 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

12 беспилотников сбили над Курской областью. 10 БПЛА ликвидировали над Брянской.

Восемь беспилотников ВСУ уничтожили над Белгородской областью. Четыре БПЛА сбили над Тульской.

Три беспилотника ВСУ уничтожили над Ярославской областью. Два ликвидировали над Ростовской областью. По одному БПЛА сбили над Самарской и Новгородской областями.

