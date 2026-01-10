Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 70 БПЛА ВСУ
Фото - © РИА Новости
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 70 беспилотников самолетного типа противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также российские военные нанесли огневое поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников ВСУ в 153 районах СВО.
В оборонном ведомстве добавили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.
Прошедшей ночью системы ПВО перехватили и ликвидировали 59 беспилотников ВСУ над регионами России. Один из вражеских дронов летел на российскую столицу.
