Силы ПВО ликвидировали 59 беспилотников ВСУ над регионами России

сегодня в 07:59

Силы ПВО перехватили и ликвидировали 59 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем. 10 сбили над Краснодарским краем.

Восемь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью. Шесть над Липецкой. По четыре над Республиками Крым, Адыгея, Калужской областью и Азовским морем.

Три БПЛА ВСУ ликвидировали над Московским регионом. Один из них летел на российскую столицу.

Два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью. По одному над Воронежской, Тульской и Смоленской.

