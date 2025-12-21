сегодня в 07:42

Средства ПВО сбили только 3 украинских беспилотника за ночь

Российские средства ПВО ликвидировали три БПЛА ВСУ за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Два БПЛА сбиты над Волгоградской областью. Один ликвидировали над Ростовской.

Вечером 20 декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник ударил по объекту энергетической инфраструктуры. Атака была нанесена в Курском районе.

Днем 20 декабря сообщалось, что обломки сбитого беспилотника упали на железнодорожные пути в Воронежской области. Из-за этого были задержаны ряд пассажирских и грузовых поездов.

